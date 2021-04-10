MÜSİAD ve HİTAM Girişiminden KOBİ’lere ve sanayiye güç verecek dev proje!

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği önderliğinde, 5 kooperatiften oluşan HİTAM Ortak Girişimi işbirliği ile Arnavutköy’ün Hadımköy mahallesinde 1.650 dönüm üzerinde başlatılmaya hazırlanan "HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü" projesi, düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

yıllardır şehrimizi Türkiye ekonomisinde ve Müsiad yönetiminde en iyi şekilde temsil eden Kahramanmaraşlı iş insanı MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli HİTAM Ortak Girişimi Başkanı, MÜSİAD Üretim ve Planlama Üst Kurul Başkanı Dr. Oktay Dede, HİTAM projesinde önemli rol alan isimler oldu.

HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Dr. Oktay Dede ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Toplantı da açıklamalarda bulunan HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Dr. Oktay Dede, MÜSİAD’ın önderlik ettiği projenin mikro ve küçük işletmelerin orta ölçekli büyüklüğe erişimini sağlayarak organize sanayi bölgelerine geçişi kolaylaştıracağını kaydetti

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise pandemiyle birlikte üretimin, tedarik zincirlerinin ve ticaretin aksamadan devam edebilmesi için; salgınlar, savaşlar, doğal afetler gibi olasılıklara uygun yeni üretim ve ticaret üsleri kurmanın yeni dünya sisteminin bir zorunluluğu haline geldiğini kaydetti.

Bu yıl MÜSİAD’ın 30. kuruluş yılında dev bir projeyle katma değer ve istihdam üretmeye devam ettiğini ve bu projeyle bir ilki gerçekleştirdiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da şunları söyledi.