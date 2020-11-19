MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Şekerli 'Paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirler'

Türkiye’nin dört bir yanında sanayi inşaat işleri yapan TOSİ fuara damga vuran firmalardan biri oldu.

Tosi Dünyanın en büyük satış, servis ve yedek parça alanını Türkiye’ye kazandıracak

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli “Paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirler.” dedi.

Büyümek için büyük adımlar atmak gerekir, biliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere destek için; çağın ötesinde üretim ve sanayi ortamı, galeri alanları, sosyal tesisleri, parkları, bahçeleri ve meydanları ile her ihtiyaca cevap veren bir “üs” tasarlıyoruz.

1,5 milyar TL satın alma bedeli, 3,5 milyar TL inşaat ve altyapı bedeli ve 35 milyar TL’lik katma değeriyle 2021’in en büyük projesini hayata geçiriyoruz.

3.500 üretim alanı ve iş yeri ile otomotivden mobilyaya, yedek parça ve servisten inşaat ve yapı malzemelerine her sektörün bir arada bulunacağı, birbirinden güç alacağı, el ele büyüyeceği bir üretim ve ticaret üssüne kavuşuyoruz.

Ziyaretçilerin, neredeyse tüm ihtiyaçlarının çözümünü tek bir adreste bulabileceği bu büyük projenin, sektörler arası etkileşimi ve dolayısıyla müşteri kazanımını da artıracağını, yeni iş fırsatları doğuracağını öngörüyoruz!

Dünyanın en büyük satış, servis ve yedek parça alanını Türkiye’ye kazandırıyoruz, tüm alanlarda sürekli büyümeyi hedefliyoruz!

Sadece bir sanayi ve ticaret merkezi değil; 54 dönüm ortak alanı, parkları, meydanları, millet bahçesi, camileri, okulları, otel ve sağlık merkezi ile insanların vakit geçireceği, 7 gün 24 saat yaşayan bir tesis inşa ediyoruz.

2.000 öğrenciyi geleceğe hazırlayacak ve sürekli staj imkânı sunacak Meslek Lisesi ile nitelikli iş gücüne katkıda bulunuyoruz!

Hitam’ın yılda üç milyon kişi tarafından ziyaret edilmesini ve bu sayede işletmelerin müşterileri ile kolayca buluşmasını bekliyoruz.

İşimizi büyütmek için ulaşılabilir olmak, şehrin gelişen konumlarında yer almak; yani şehirle birlikte büyümek gerekir, biliyoruz.

İstanbul yeni havalimanına 10 dakika içinde ulaşılabilecek bir konumda…

Kanal İstanbul ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun hemen yanında, şehrin büyüdüğü yerde…

Kanal İstanbul ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun hemen yanında, şehrin büyüdüğü yerde…

Birlikte büyüyoruz!

HADKOOP, İMAS, TAF2023, AVRASYA, İSTMOB kooperatifleri ortaklığıyla, birlik olmanın gücüyle…

Bu dev projeyi, Hitam Üretim ve Ticaret Üssü Ortak Girişimi’ni, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz.

Biz birlikte; Yeni iş fırsatlarını,

Girişimi ve istihdamı,

Güçlü yerli ve millî sermayeyi, Başarılı geleceği…

Gururla inşa ediyoruz!

Milli üretimi ve istihdamı artıran güçlü Türkiye hayaliyle yürüdüğümüz bu yolda ülkemize böyle bir projenin kazandırmış olmanın gururunu taşıyoruz.Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.