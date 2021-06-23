Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj tehlikesiyle mücadelede yeni bir adım atıldı.

21 bilim insandan oluşan özel bir birim kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Kurul üyelerinin isimleri şöyle:

"İstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, TÜBİTAK’tan emekli uzman Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, Piri Reis Üniversitesi Prof. Dr. Funda Yercan, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Güleda Engin, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ile Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Güçlü İnsel ile Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ile Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nüket Sivri, Bursa Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, TÜBİTAK'tan Dr. Osman Okur, Dr. Selma Ayaz, Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sevil Veli."

22 maddelik eylem planı duyuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Haziran'da Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Yalova valileri ve belediye başkanlarının katıldığı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek amacıyla oluşturulan 22 maddelik bir eylem planını duyurmuştu.

Plan, MBB ile bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, valiler, belediye başkanları ve bilim insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

Bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi.

22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp, Kocaeli'nde 412 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 577 metreküp, Çanakkale'de 628 metreküp ve Yalova'da 1610 metreküp müsilaj düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.