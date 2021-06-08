Müsilaj seferberliği başlıyor

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız" ifadeleriyle pazar günü açıklandı.

Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.

En büyük deniz seferberliği bugün başlayacak

Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin bugün başlatılacağı kaydedildi.

Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

Çalışmalar birçok ilde eş zamanlı yürütülecek

Seferberlik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile İstanbul'da Caddebostan Sahili'nden saat 14.00'de başlatılacak.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.