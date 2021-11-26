Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın biyolojik babası olduğu ortaya çıkmasının ardından bir yeni gelişme daha yaşandı.

Odatv'nin haberine göre alınan DNA örneklerine göre Hasan Yağal'ın, Müslüme'nin ağabeyinin de biyolojik babası olduğu tespit edildi. "Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu" dedi. Söz konusu haberde, "Dede Hasan Yağal, 13 yaşındaki kendi çocuğuna da cinsel tacizde bulunmuştu" iddiası da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.