Mustafa Şentop'tan Salihe Aydeniz tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

Geçtiğimiz gün terör örgütü PKK sempatizanlarından oluşan bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için izinsiz yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş sırasında polise zorluk çıkaran kalabalık grup içerisinde bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, görevi başındaki polis memuruna saldırıda bulundu.

Polise yumruk attı

Bebek katili Öcalan için polise kalkan oluşturan HDP'li vekillerin yanındaki Aydeniz, polise yumruk attı.

Olayla ilgili birçok siyasi parti kınama mesajları yayınlarken, terör destekçisi şahısların TBMM'de bulunmaması için de çağrılar yapıldı.

"Dokunulmazlığı kaldırılmalı"

Meclis Başkanı Şentop da Aydeniz'in milletvekili olması nedeniyle yargılanmasının önüne geçildiğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Polise yumruk atan Aydeniz'le ilgili konuşan Şentop, "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin. Bu hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir." dedi.