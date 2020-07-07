Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için toplandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

GÜNDEM 07.07.2020, 20:09
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Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te 33 sivilin teröristlerce katledilmesinin 27. yılı olduğuna işaret ederek PKK terör örgütünü nefretle lanetlediklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya yönelik, 17 Ağustos 2019, 29 Eylül 2019, 11 Şubat 2011, 14 Aralık 2014 ve 27 Ocak 2018 tarihlerinde aynı fabrikada meydana gelen patlamaların da bu soruşturma kapsamında değerlendirilmesini istedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Batman'da Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesinin yeni ve eski görüntülerini göstererek, tarihi eserlerin, yeni yerine taşınmasını eleştirerek, "12 bin yıllık bir tarih, onlarca medeniyet ve silinen, insanlığın hafızasıdır. Orada yaşanan kültürel bir soykırımdır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişikliğin, hırsın ve kavganın sonucu olarak ortaya çıktığını, baroları siyasallaştıracağını savunarak, "Bu teklif, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet, ülkeyi bölme ve parçalama yolunda atılan bir adımdır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Özkoç'un sözlerine, "İddia edildiği gibi bir talimat ürünü değil, iki kıymetli partinin Cumhur İttifakı'nın büyük bir özveriyle hazırladığı, tüm ilgililerden görüş aldığı, STK'lerin kanaatlerini değerlendirdiği reform niteliğinde bir tekliftir." karşılığını verdi.

İlk tura geçildi

Daha sonra seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

Meclis Başkanlığına yeniden aday olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim öncesinde Genel Kurula geldi.

İkinci tur oylamaya geçildi

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

Üçüncü tur oylamaya geçildi

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 559 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 329, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 133, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 36 oy aldı. 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy boş çıktı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamadı.

Üçüncü tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy almak gerekiyor.

TİP Genel Başkanı Baş adaylıktan çekildi

Bu arada TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, ikinci tur oylama öncesinde Meclis Başkanlığı adaylığından çekildi.

Baş, TBMM Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve İçtüzük gereği herhangi bir siyasi parti grubunun aday göstermesinin yasak olduğunu hatırlatmak, başkanlık seçiminde kişilerden ve partilerden ziyade fikirlerin yarışması gerektiğine işaret etmek, milletvekillerinin özgür iradelerini kullanmalarına imkan tanıyabilmek, Mecliste grubu olmayan siyasi partilere üye ve bağımsız milletvekillerinin çalışmalara katılma koşullarına dikkati çekmek ve emekçi halkın sesini TBMM Başkanlık seçimlerine de taşımak için aday olduğunu dile getirdi.

Seçim kapsamında yapılan birinci tur oylama sonucunda amaçlarına ulaştığı için adaylıktan çekildiğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Takdir edersiniz ki ilkokulda sınıf başkanı seçilirken bile aday olanların konuşma hakkı vardır. Neden aday olduklarını ve hedeflerini açıklarlar. Bizce buna resmi bir engel yok ama böyle bir teamül gelişmediği için parlamentomuz bunu uygulamıyor. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu yaklaşım, 'Milletvekilleri zaten kendi partilerinin gösterdiği adaya oy vermeli.' yaklaşımının bir ürünü değildir. Resmi olarak partilerimiz aday gösteremiyor ama hangi milletvekili arkadaşımıza, 'Sizin partinizin adayı kim?' diye sorsak, bir isim söyleyecek. Buna işaret etmek istedim." 

#TBMM #Mustafa Şentop #TBMM Genel Kurulu
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