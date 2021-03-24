Mutluluğun formülü acıda saklı!

Uzmanlara göre bibere acılığını veren madde vücutta endorfin hormonun artmasını sağlıyor. Bu sayede stres azalıyor, yerini mutluluğa bırakıyor.

Çoğu kişi acı biberi tüketirken acıyı hissetsede mutluluğun acıdan geldiğini dile getirdi.

Uzmanların bir diğer açıklamasıysa göre ise stresli işlerde çalışanlar bol bol acı tüketsin oldu.

Yani uzmanlara göre mutsuz kişiler bol bol acı biber tüketmeli.

Haber – Emre Ataç