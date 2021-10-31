Nar yüklü kamyon devrildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde nar yüklü kamyon devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 31.10.2021, 09:52
Dursun T'nin kullandığı kamyon, Meydan Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda tekerinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ünal A, Elanur A, Gülbeyaz G. yaralandılar.
Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülbeyaz G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyondaki nar kasalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
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