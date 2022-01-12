NATO'dan Rusya'ya gözdağı

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas krizi her geçen gün derinleşirken aradaki sorunun çözümü için NATO devreye girdi. İki ülke arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek için Brüksel'deki NATO karargahında görüşme gerçekleşti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"TANSİYONU DÜŞÜRMESİ GEREKEN TARAF RUSYA"

Ukrayna- Rusya krizine değinen Stoltenberg, "Rusya saldırgan durumunda ve tehdit dili kullanıyor. Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya'dır. Ukrayna'nın kendini savunmaya hakkı var. Ukrayna Rusya için bir bir tehdit değildir. Rusya saldırırsa büyük bir beden öder" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.