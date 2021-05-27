Nefesler tutuldu, gözler gökyüzüne çevrildi

Güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi ile oluşan Kanlı Ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ayın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, İstanbul’un simge eserleriyle bir araya geldi.

Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii’nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali, birçok yerden izlenebildi.

VAN’DA DA BÜYÜLEYEN GÖRÜNTÜLER

‘Süper Ay’ Van’da da seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Havanın da açık olduğu kentte, ‘Süper Ay’ net bir şekilde gözlemlendi. Ay’ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

TÜBİTAK CANLI YAYINLADI

Süper Kanlı Ay ile ilgili Youtube sayfasından saat 21.00 itibariyle canlı yayın başlatan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinden yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2021 tarihinde akşam güneydoğu ufkundan yükselen ve dolunay evresinde olan ay, yörüngesi üzerinde dünyaya en yakın noktadan geçti.

Yer küreye en yakın konumda olması nedeniyle diğer dolunaylardan daha büyük görünen bu dolunay, süper ay olarak adlandırılıyor.

356 BİN 794 KİLOMETREDEN GEÇECEK

Ayın gezegenimize en uzak olduğu geçişin 12 Mayıs 2021 saat 00.53te, ay ilk hilal evresindeyken gerçekleştiği belirtilen açıklamada, “Bu anda ayın gezegenimize uzaklığı 406 bin 512 kilometre olmuştur. Benzer biçimde 2021 yılı içinde gerçekleşecek enberide olma durumları arasında uydumuzun bize en yakın olacağı tarih ise 4 Aralık saat 13.03tür. Bu sırada ay küçülen şişkin evrede (dolunay ile son dördün evreleri arasında) olacak ve 356 bin 794 kilometre uzaklıktan geçecektir denildi.

SÜPER AY

26 Mayısta ise ayın, sabaha karşı saat 04.50de enberi noktasında olacağı ve yer küranin merkezinden 357 bin 311 kilometre uzaklıkta bulunacağı kaydedildi. Bu zamanlarda ayın dolunay evresinde olacağı ve yer küreye en yakın konumda olmasından dolayı daha büyük görüneceği belirtilerek, ‘süper ay’ olarak adlandırıldığı ifade edildi.

AY TUTULMASI

Açıklamada, ayın, dünyaya en yakın olduğu bu tarihte ‘ay tutulması’nın da gerçekleşeceği belirtilerek, şöyle denildi:

“Ay tutulması sırasında ay, yerin tam gölge konisi içerisine girer. Ancak yer atmosferi nedeniyle güneşten gelen mavi bölgedeki ışıklar saçılırken, kırmızı bölgedeki ışıklar ay yüzeyini aydınlatır ve ayın kırmızı görünmesine sebep olur. Bu durum halk arasında ‘kanlı ay’ olarak adlandırılır. Tam o anda ay, yere en yakın konumdaysa da ‘süper kanlı ay’ olarak adlandırılır. Avustralya ve Büyük Okyanus civarındaki ülkelerden gözlenebilecek olan süper kanlı ay maalesef ülkemizden gözlenemeyecek. Bizler ayı yalnızca süper ay olarak gözleyebileceğiz.”