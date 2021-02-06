Nefessiz kaldı! Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler...
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Büyük tepki çeken görüntülerde, kızına şiddet uyguladığı uygulayan anne, çocuğun nefessiz kalmasına sebep oluyor. Şiddet gören çocuklar koruma altına alındı.
Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.
Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.
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