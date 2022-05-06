Nisanda 94 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2022 nisan ayında terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkari sözde bölge sorumlusu Reber kod adlı Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 63'ü PKK/KCK, 31'i ise DEAŞ mensubu olduğu belirtildi.

Nisan ayında yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 138 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.