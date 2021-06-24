Nokta operasyonlar mağaralara sıkıştırdı: Kandil'in 'sesi' kısıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonlarıyla teröristler için çember daralıyor.

Aralıksız devam eden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları ile örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT, terör örgütünün sözde yöneticilerini nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor.

Örgütte panik başladı

Irak'ın Kuzeyinde 18 Mayıs'ta Sofi Nurettin, Mahmur'da 6 Haziran'da Selman Bozkır, 11 Haziran'da Hasan Adır, 22 Haziran'da Süleymaniye'de Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgütte büyük paniğe neden oldu.

Kırsal alanda örgüt içi irtibat zayıfladı. Nokta operasyonlarla büyük darbe alan Kandil, teröristlere yeni bir talimat geldi.

Kandil'den 'susun' talimatı

Yerlerinin tespit edilmemesi için mağaralardan dışarı çıkamayan teröristlere 'susun' talimatı verildi.

İstihbarat kaynakları, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarının bu talimatla azaldığını belirledi.

Son dönemde örgütün üst düzey yöneticilerine darbe vuruldu.

Sofi Nurettin, Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı

TSK ve MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.

Bu operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi.

Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist.

Terörist Nurettin, Gara’da düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK’ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin, 1995’te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlendi.