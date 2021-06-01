Normalleşme kararlarına göre düğün ve nikahlar nasıl olacak?

Evliliğe ilk adımı atacak çiftler için "açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." açıklaması yapıldı.

Kapalı alanlarda azami 100 davetli ile sınırlandırılması ile yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 haziran 2021 salı günü son verilmesi kararı alındı.

Düğün Salonu İşletmecisi Mehmet Saylak ise alınan yeni kararların hayırlar getirmesini dileyerek kurban kesti.

Düğün Salonu İşletmecisi Mehmet Saylak alınan kurallar çerçevesinde hazır olduklarını söyleyerek 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başladıklarını sözlerin ekledi