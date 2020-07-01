Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliği'ne gönderdiği "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" Konulu Genelgeye göre sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düğün salonları bugün itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Buna göre Açık havada, mümkün olduğunca kısa sürede yapılacak düğünlerde maske kuralına uyulacak ve takı törenleri ve temaslı oyunlar yapılmayacak. Karşılama ve uğrulama törenlerinde genelgede belirlenen kurallara uyulacak.

Mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün yeniden hizmete geçecek internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri faaliyetlerine yeniden başlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurmuştu.