Nüfus müdürlükleri açık olacak mı? LGS öncesi kimlik kartı açıklaması!
LGS sınavına girecek öğrenciler için 20 Haziran Cumartesi günü sabah saat 07-10 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık bulunacak. Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak randevusuz olarak başvuruda bulunabilecek.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS öncesinde kimlik kartı başvurularıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"Liselere Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Öğrencilerimiz; ana, baba, veli veya vasisi ile birlikte sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi adresinden yatırılması ve son altı aydı çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekmektedir."
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