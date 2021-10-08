Nurdağı’nda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tırın çarptığı otomobil devrildi, otomobil sürücüsü yaralandı.

GÜNDEM 08.10.2021, 10:24
Nurdağı’nda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu Türk Telekom kavşağında plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, Ökkeş A.’nın kullandığı otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazada, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında bölgede kesilen elektrik, arıza ekiplerince kısa sürede giderildi.

Kazaya karıştığı belirtilen tırın Osmaniye-Bahçe karayolunda polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

#tırın çarptığı otomobilin sürücüsü #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #yaşam #yaralanma
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2021
İmsak 05:06
Güneş 06:26
Öğle 12:25
İkindi 15:40
Akşam 18:14
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1