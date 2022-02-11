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Nureddin Nebati: Enflasyon Mayıs 2023'de tek haneye inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mayıs 2023'de tek haneli enflasyona inileceğini aktardı.

GÜNDEM 11.02.2022, 15:55
Nureddin Nebati: Enflasyon Mayıs 2023'de tek haneye inecek

Canlı yayında Barış Esen ve Zeliha Saraç'ın sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, ''Kur korumalı mevduatta günde ortalama 10 milyar liralık giriş oldu.'' dedi.

Konuk olduğu programda ekonominin geldiği son noktayı aktaran Hazine ve Maliye Bakanı "20 Aralık aralık tarihe geçen gün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirler paketeni açıkladı ve etkisini himin gösterdi. Kur korumalı mevduat hesabı başlayınca Türkiye’de talep oluştu. 380 milyar liralık Türk Lirası girişi oldu. Kur korumalı mevduatta dövizden dönüşlerin payının yüzde 49'a yükseldi.

KURDAN ETKİLENİYORUZ

Bizdeki enflasyon, çok açık kurdan etkileniyoruz. Kurdaki herhangi bir değişim direkt fiyatlara yansıyor. Böyle bir psikoloji var, bunu kabul etmemiz lazım. 20 Aralık akşamına kadar döviz kurlarındaki hep bir sonraki adıma göre yapıldı." dedi.

"DÜNYADA ENFLASYON YÜKSEK"

Nebati, Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklandığını, emtiadaki fiyat yüksekliği ve ulaşımdaki fiyat artışının enflasyonun yükselmesindeki önemini vurguladı. Bakan Nebati, 1973'de enflasyonda benzer bir enflasyon sorunu yaşadığını anlattı.

"ENFLASYONDA TEK RAKAMA GELİNECEK"

Bakan Nebati enflasyonun üzerimizde bir yük olduğunu vurgulayarak, köpük enflasyonun da bulunduğunu aktararak "Yaza doğru yükü atacağız. Mayıs 2023'de tek haneli enflasyona ineceğiz. Seçime de tek rakamla gireceğiz." dedi.

"YARIN BİR PAKET AÇIKLANACAK"

Yarın bir paketin açıklanacağını ve Türkiye'de altının bir gerçek olduğunu vurgulayarak, yastık altındaki altınla ilgili projelerinin aktarılacağını vurgulayarak,  "Paketlerde çeşitli enstrumanlar var, yatırımcı bundan sonrası da var mı diye düşünmesin, ihtiyaç olursa yenilerini de sisteme sokarız." dedi

"ALTINA DEĞER VEREN TOPLUMUZ"

"Biz altına önem veren bir toplumuz." diyerek söylerini sürdüren Nebati, kuyumcuların akredite edileceği, kuyumcular, Darphane ve bankalarla geniş bir şekilde isteme girileceğini vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen temaslarla ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Nebati, altın projesi ile ilgili Türk toplumunun altını çok farklı bir yere koyduğunu anlatmak için bir örnek vererek; İngilizlerin düğüne giderken akıllarına altın takmak gelmeyeceğini ancak bizim toplumumuzda algının farklı olduğunu anlattı.

Bakan Nebati "Sistemin sonunda 25 milyar dolar beklentimiz var. Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında. Şu anda dolar stabil gidiyor. Piyasa oturdu. Oynaklık en az seviyede. Yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Ama bunu dengeli bir büyüme olarak ele alacağız.diyerek öngörülerini sıralandırdı.

#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #Mayıs
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