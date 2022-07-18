Ocakta unutulan yemek 2 çocuğu hastanelik etti

Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların ocakta unutulan tenceredeki yemekten kaynaklandığını tespit etti.

Evde bulunan ve dumandan hafif etkilenen A.A.U (5) ve H.A.U. (2) itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.