Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
Malatya'da öğrenci yurdunda sigara içmek için çıktığı sandalyenin üzerinde dengesini kaybeden M.Y. adlı genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay esnasında M.Y.'nin yanında bulunan arkadaşları şoka girerken, Cumhuriyet Savcısı da yurtta inceleme yaptı.
20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda iddiaya göre, M.Y. yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı.
SİGARA İÇERKEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Olay esnasında M.Y.'nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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