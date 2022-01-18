Öğrenci yurdunda sıcak ağda dehşeti! Saçını ve sakallarını kopardı

İstanbul Fatih'te bulunan öğrenci yurdu, akıl almaz bir vahşete sahne oldu... Geçtiğimiz ay yaşanan korkunç olay, iddialara göre şöyle gelişti: Yurt sahibi İsa Ç. zeytinyağı ticareti için yurtdışına çıktı. Yurdu da müdür Mustafa D.'ye emanet etti. Ülke dışındayken sık sık Mustafa D.'den bilgi alan İsa Ç., işlerin iyi gitmediğini öğrenince durumdan şüphelenerek babasından yurdu kontrol etmesini istedi. Baba da yurdun bakımsız olduğunu bildirdi. Gizlice Türkiye'ye dönen İsa Ç., yurda yaptığı ziyaretinde odaların öğrenci ve başka kişilere kiralandığını ancak kendisine yalan yanlış bilgiler verildiğini fark etti. Bir süre sonra, Mustafa D.'nin işe aldırdığı Serkan K. yurt sahibine gelerek müdürün yurda ait 200-300 bin lirayı kendi hanesine geçirdiğini, bu paradan 20-25 bin lira da kendisinin aldığını ancak bu parayı ücretsiz çalışarak ödeyeceğini söyledi.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Duydukları karşısında öfkelenen İsa Ç. arkadaşlarıyla bir plan yaparak yurda geldi. Aralarında milli tekvandocu Yusuf A.'nın da olduğu 4 şüpheli, ellerinde silah ve bazı malzemelerle Mustafa D. ile Serkan K.'yi çamaşırhaneye indirdi. Burada Mustafa D.'nin elleri, ayakları ve gözlerini bağlayan şüpheliler yanlarında getirdiği ağdayı Mustafa D.'nin bacaklarına, kafasına ve sakallarına sürdü. Gözleri bağlı haldeki adamın saç ve sakalları sıcak ağda ile kökünden koparıldı. İki saat boyunca çeşitli işkencelere maruz kalan Mustafa D., hesabındaki 203 bin lirayı ve evdeki 4 bin doları İsa Ç.'ye verdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşananları polise anlatması halinde ölümle tehdit edilen Mustafa D., serbest bırakılır bırakılmaz soluğu polis merkezinde aldı. Yaralı adamın şikâyeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. İsa Ç., işkence suçlamalarını kabul etmedi. Savcılıkta ifade veren İsa Ç., Mustafa D.'nin uzun bir süre Jet Fadıl'ın sağ kolu olarak çalıştığını, daha sonra aralarında anlaşmazlık yaşanınca ayrıldıklarını ve davalık olduklarını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden İsa Ç. ve Yusuf A. tutuklandı