Öğrencinin "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaştığı görüntülere MEB'den açıklama

Ankara'da bir lisede öğrencinin ders anlatan öğretmeninin karşısında dans ettiği ve yanağını okşadığı görüntülerin infial yaratmasının ardından benzer bir olayın da Kastamonu'da yaşandığı iddia edilmişti. TikTok'ta yayınlanan ve daha sonra sosyal medyada yayılarak tepki çeken videoda, bir liseli öğrencinin sınafa giren öğretmenin kafasına çöp poşeti geçirdiği ileri sürülmüştü. Hatta bu paylaşım öğrenci tarafından "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla yapılmıştı.

İKİ ÖĞRENCİNİN ŞAKALAŞMASI

Tepkilerin ardından Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir basın açıklaması yaparak söz konusu olayın iki öğrenci arasındaki bir şakalaşmadan ibaret olduğunu ve öğretmene yönelik bir eylem bulundurmadığını ifade etti.

Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada "Öğrenci, sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi" başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçla geçtiği belirlenmiştir. habere konu olan videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."