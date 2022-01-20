Öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak

Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda, 14 Aralık günü, matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLDİ

Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖREVE BAŞLAYACAK

Ali Rıza Y.’nin, genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verildi.

Ali Rıza Y.’nin, önümüzdeki günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacağı öğrenildi.