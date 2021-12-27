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Öğrencisini döven öğretmenden eski öğrencileri de şikayetçi oldu

Aksaray'da, öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y'nin, 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü.

GÜNDEM 27.12.2021, 10:53 27.12.2021, 13:26
Öğrencisini döven öğretmenden eski öğrencileri de şikayetçi oldu

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y, 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K'yı koridora çıkardı.

Öğrenciye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y, onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup sınıftan çıkan Öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K'yı meslektaşının elinden aldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K'ya anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K, 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı. 1,5 yıla kadar hapsi istendi

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

T.K'nın darp görüntülerinin ardından Ali Rıza Y'nin 2004-2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı okulda da şiddet uyguladığını öne süren öğrenciler, CİMER'e başvurdu.

"Psikolojik sorunları olan bir öğretmendi"

Ali Rıza Y.'nin hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden öğrencilerden G.K. (28) şikayetinde, "2004 -2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. O dönemde bana ve sınıf arkadaşıma psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Ağır hakaretler, aşağılama ve argo ithamlarda bulunuyordu. Üst sınıf bilgilerini de bize sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Örneğin, öğretmen masası altına sokup, çoraplarını koklatıyordu. Bunlara bizzat şahit olduk ve bizzat yaşadık. Bu olaylar, travma olarak beynimize kazandı. Psikolojik sorunları olan bir öğrenmendir. 15 yıl önce hem sözlü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördük. Biz yaşadık, başka çocukların bu travmaları yaşamasını istemiyoruz"

"Lise düzeyi sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu"

Bir başka öğrenci N.C. de (28), CİMER'e yaptığı şikayetinde, "O dönemde bana ve diğer sınıf arkadaşlarıma psikolojik hem de fiziksel şiddet uygulamıştır. Hakaretlerde ve aşağılamalarda bulunmuştur. Lise düzeyi sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Çöp kutusunun üzerine oturtup, 'sen çöpsün' diyerek ders sonuna kadar bekletirdi. Psikolojisi bozuk bir öğretmendi. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, derse girdiği ve darbettiği öğrencilerin ifadesine başvurulmuştur. Soruşturma sonrası öğretmenin görev yeri değişmiştir. 15 yıl önce bu olayları yaşadık. 'Başka çocuklar yaşamasın' diyerek CİMER'e şikayette bulunduk" dedi.

Öğretmenden aileye tehdit

T.K'nın ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin de Ali Rıza Y'nin sahte sosyal medya hesabından aileyi tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle Türkiye'nin dört bir tarafından arayıp destekleyen herkese aile adına teşekkür ediyorum. Bu iyi niyetli mesajların haricinde aileyi, sosyal medya üzerinden alçakça tehdit eden mesajlar da aldık. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayete bulunacağım. Bunun yanında Sakarya ilinden bana ulaşan kişiler, Ali Rıza Y. tarafından T.K'ye benzer şekilde öğrencilik yıllarında şiddete uğradıklarını belirtti. Bu son olayın yaşanmasıyla birlikte CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını ve en kısa zamanda yaşadıkları yerleşim yerlerindeki Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunacaklarını ilettiler."

Avukat Şahin, Ali Rıza Y.'nin mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz edip, tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi. 

#Öğrencisini döven öğretmen #Aksu Haber #aksu tv haber
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