Öğretmen atama başvuruları başladı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
GÜNDEM 27.09.2021, 11:29 27.09.2021, 11:32
Öğretmen adayları başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden yapacak.
Tercihler 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmen atama sonuçları ise 31 Ocak’ta açıklanacak.
En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.
Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Altay
|7
|15
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Trabzonspor
|6
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Malatyaspor
|7
|6
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Espanyol
|7
|6
|14. Cádiz
|7
|6
|15. Elche
|7
|6
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0
Günlük GazetelerTümü