Oksijen tüpü patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'taki bir tıp merkezinde, klima gazlarının doldurulduğu sırada oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

Patlama sesi, tıp merkezinin çevresinden de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Aydın Adıyaman'a ilk müdahaleyi sağlık merkezi çalışanları yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.