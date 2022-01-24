Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke TBMM'ye gönderildi
Öldürülen PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.
Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir Fezleke Tbmm'ye ulaştı.
Öldürülen PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci, Hazırlık Komisyonu oluşturulmasıyla başladı.
Tbmm Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu'na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel'in de savunma hakkının olduğunu belirterek, "Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5-2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak" dedi.
HDP'li Semra Güzel'e savunmasını yapması için 31 Ocak'a kadar süre verildi. Güzel'in savunmasının ardından rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor Karma Komisyon'a sevk edilecek. Komisyon toplanıp Güzel hakkındaki kararını verecek.
Karma Komisyon'da alınacak dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki kararın ardından Semra Güzel'in dosyası TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Meclis'te yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınırsa Güzel'le ilgili yargı aşaması başlayacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11