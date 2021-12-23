Ölüm içkisi bilançosu! 17 şehirde 79 can kaybı
Yılbaşı öncesi sahte içki kabusu artarak sürmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinden peş peşe ölüm haberleri geliyor. Ekiplerin yaptıkları yoğun denetimlere rağmen şu ana kadar 79 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.
GÜNDEM 23.12.2021, 13:35
Türkiye'de Aralık ayı içerisinde sahte içki tüketimi nedeniyle ölümlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin haberler bir çok ilden gelmeye devam ediyor. Aralık ayı içerisinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 şehirde toplam 79 kişi hayatını haybetti.
İşte ölümlerin yaşandığı iller
İstanbul: 30
Gaziantep: 6
Antalya: 6
Çorum: 5
Sivas: 5
Mersin: 4
Kahramanmaraş: 4
Afyonkarahisar: 3
Tekirdağ: 3
Erzincan: 2
Yalova: 2
Kocaeli: 2
Ordu: 2
Zonguldak: 2
Şanlıurfa: 1
Ankara: 1
Adıyaman: 1
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|20
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|15
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