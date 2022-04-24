Ömer Çelik: Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin adil bir yaklaşımın inşasından yana olduğunu vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız, 1915 olaylarının dar siyasi yaklaşımlara malzeme yapılmadan bilimsel olarak araştırılması için gereken yaklaşımı sergilemiştir" dedi.

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz. Ermeni lobisinin tezlerini esas alan açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir.

Üstelik Başkan Biden’ın açıklaması Ermenistan’la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Barışa, diyaloğa ve tarihin doğru anlaşılmasına hizmet etmez.

Tezine güvenenler tüm arşivlerin tarihçilere açıldığı bir çalışmaya destek verir. Tezine güvenmeyenler ise siyasi lobileri tatmin etmeye çalışır. Cumhurbaşkanımızın mesajları tezine güvenen bir yaklaşımın ürünüdür."