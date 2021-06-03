Ömer Çelik'ten AK Parti MKYK sonrası açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Türkiye'nin ilk uçak gemisi diyebileceğimiz TCG-Anadolu'nun yapımı en süratli şekilde devam ediyor.' dedi.

GÜNDEM 03.06.2021, 19:08 03.06.2021, 20:12

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Çelik'in yaptığı açıklamalardan satır başları:

Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'sı DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir.

"EREN OPERASYONLARI 15 AYRI YERDE DEVAM EDİYOR"

Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır. Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.

"MÜZİSYEN ARKADAŞLARIMIZIN SESİNİ DUYDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİM"

Yeniden normalleşme yaşıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sektörler olumsuz etkileniyor. Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Müzik susmasın sloganı etrafında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımızın ve partimizin konuyu takip ettiğini bir kere daha ifade etmek isterim.

'UÇAK GEMİSİNE SAHİP SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ'

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yer açısından çok önemli haberler çıkıyor. Bugün Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıyla nasıl stratejik bir üstünlük ortaya çıkardığına ilişkin çok sayıda analiz çıkıyor.

Türkiye'nin ilk uçak gemisi diyebileceğimiz TCG-Anadolu'nun yapımı en süratli şekilde devam ediyor. Böylece buna sahip olan sayılı ülkelerden bir tanesi olacağız. En önemlisi de bu geminin hava platformlarında İHA ve SİHA'lar için de bir platform söz konusu olacak

Türkiye açısından stratejik üstünlük sağlayıcı bir zemine kavuşulmuş olacak. Aynı zamanda doğal afetler için de kullanılabilecek bu gemi.

Çevre Şehircilik Bakanlığımız son derece güçlü şekilde gündem olan konuları takip ediyor. Son derece önemli bir gelişme oldu. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde pek çok yerde çevre duyarlılığı projeleri yürütülüyor. BM İnsani Yerleşim Programları tarafından atık alanında ödül ilk kez Emine Hanım'a verildi.

Burada Türkiye'nin bu konularda yaptığı öncülüğün takdir edilmesi son derece önemli. Dünyanın, ülkemizin kirlenmesi insani açıdan ertelenemez bir mesele haline gelmiştir.

Bu ödülle birlikte başka şehirlerin de aynı modelleri uygulayarak bu konudaki mücadeleye güçlü destek vermelerini ümit ediyoruz.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ MÜSİLAJ SON DERECE TEDİRGİN EDİCİ

Marmara Denizi'ndeki müsilaj son derece tedirgin edici ve asla tahammül edemeyeceğiz bir kirliliğe işaret ediyor. İklim değişikliği, yoğun kirlilik ve denizin durgunluğu...

Bu müsilajın yüzeyden temizlenmesi hiçbir şekilde bunu ortadan kaldırmıyor. 25 milyona varan bir nüfus yaşıyor Marmara Denizi'nin etrafında. Bu müsilaj meselesi partice en yakın takip ettiğimiz meselelerden bir tanesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir çalıştay düzenleyecek. Şimdiye dek yaklaşık 91 nokta çeşitli örnekler alındı. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını biliyoruz. İnşallah bu çalıştayın sonuçları bu hafta sonu sayın bakanımız tarafından paylaşılacak.

'İSRAİL'İN YASA DIŞI KONUTLARA SON VERMESİ GEREKİYOR'

Bunlardan ders çıkaran bir yaklaşım görmüyoruz. Yine Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan bir projenin temel atıldığını görüyoruz. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Batı Şeria'da ve Gazze'de yasa dışı konutlara, hukuk dışı meselelere son verilmesi gerekiyor.

AK Parti içerisinde tamam dendiği andan itibaren, ki o aşamaya gelmiş bulunuyoruz, sonra MHP ile paylaşacağız. Cumhur ittifakı kendi içerisinde uzlaşı çıkardıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ve bu taslağın hayata geçmesi için adımlar atılması söz konusu olacak. Çalışmalar bitmek üzere.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil. Her girdiği seçimi kaybetmiş bir genel başkandan tutun da oy oranı yüzde 1'lerde gezenlere değin herkes erken seçim diye tutturmuş.

#AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
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