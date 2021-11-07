Ömer Çelik'ten Irak Başbakanı el-Kazımi'ye suikast girişimine kınama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.
GÜNDEM 07.11.2021, 14:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.
"Kardeş Irak halkının yanındayız"
Ömer Çelik, "Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız" dedi.
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 7, 2021
Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız.
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