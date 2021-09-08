Ömer Çelik'ten Rum kesiminin küstah talimatına tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi büyük bir skandala imza attı. Rum kesiminde okutulan İngilizce kitapta Atatürk ile ilgili bölüme sansür uygulamak için genelge yayımladı. Bu adıma tepkiler büyük tepki topladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yoneticilerinin Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yoneticilerinin Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 8, 2021

Ömer Çelik'in açıklamasını devamı şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz"