Ömer Çelik'ten Yunanistan'a düzensiz göçmen tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan hükümeti Cumhurbaşkanı'mıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok, Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.
GÜNDEM 03.02.2022, 17:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.
"Yunan hükümeti yalan söylüyor"
Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
"Cumhurbaşkanı'mız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanı'mıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok, Yunan hükümeti yalan söylüyor."
Cumhurbaşkanımız Ukrayna’ya hareketinden önce Yunanistan’ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 3, 2022
Yunan Hükümeti Cumhurbaşkanımıza cevap vermiş.
Ayrıntıya gerek yok;
Yunan Hükümeti YALAN SÖYLÜYOR.
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