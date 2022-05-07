Ömer Çelik: Türkiye nefret virüsüne bağışık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır" mesajını paylaştı.
GÜNDEM 07.05.2022, 09:21 07.05.2022, 09:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Çelik, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir.
Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez.
Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.
Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz.
Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir.
Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir" ifadelerini kullandı.
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