Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı ülkelerden gelen "Türkiye'ye Afganistan'dan gelecek göç için yardım yapalım" açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye’nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Türkiye yol geçen hanı değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı gündemine ilişkin bilgi verdi.
Ak Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur"
Türkiye'de şöyle bir mekanizma kuracağız ya da Türkiye'ye Afganistan'dan gelecek göç için biz daha fazla yardımda bulunalım. Bütün bunların hepsi saygısızlıktır. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur.
"Türkiye toplama kampı değildir"
Bu devletler adına konuşanlar, bu siyasetçiler bilsinler Türkiye bir toplama kampı değildir. Türkiye bir göçmen kampı değildir. Burası bir yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarına hakimdir. Dolayısı ile Türkiye'ye sormadanyapılan bir takım açıklamaların bizim gözümüzde hiç bir değeri yoktur. Hepsi yok hükmündedir. Türkiye egemen bir devlet olarak kararı kendisi verir.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Konyaspor
|2
|6
|4. Beşiktaş
|2
|4
|5. Karagümrük
|2
|4
|6. Kasımpaşa
|2
|4
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. Galatasaray
|1
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Alanyaspor
|2
|3
|11. Gaziantep FK
|2
|1
|12. Adana Demirspor
|2
|1
|13. Hatayspor
|1
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Göztepe
|2
|1
|17. Kayserispor
|2
|1
|18. Sivasspor
|1
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Menemenspor
|2
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|2
|2
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Altınordu
|2
|1
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|1
|1
|14. Gençlerbirliği
|2
|1
|15. Kocaelispor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|2
|6
|2. Liverpool
|2
|6
|3. Brighton
|2
|6
|4. Tottenham
|2
|6
|5. M. United
|2
|4
|6. Everton
|2
|4
|7. Brentford
|2
|4
|8. Man City
|2
|3
|9. West Ham
|1
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Leicester City
|1
|3
|12. Watford
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Barcelona
|2
|4
|4. Mallorca
|2
|4
|5. Valencia
|2
|4
|6. Sevilla
|1
|3
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Villarreal
|2
|2
|15. Osasuna
|1
|1
|16. Elche
|2
|1
|17. Celta de Vigo
|1
|0
|18. Getafe
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0