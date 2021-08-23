Ömer Çelik: Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı gündemine ilişkin bilgi verdi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur"

Türkiye'de şöyle bir mekanizma kuracağız ya da Türkiye'ye Afganistan'dan gelecek göç için biz daha fazla yardımda bulunalım. Bütün bunların hepsi saygısızlıktır. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur.

"Türkiye toplama kampı değildir"

Bu devletler adına konuşanlar, bu siyasetçiler bilsinler Türkiye bir toplama kampı değildir. Türkiye bir göçmen kampı değildir. Burası bir yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarına hakimdir. Dolayısı ile Türkiye'ye sormadanyapılan bir takım açıklamaların bizim gözümüzde hiç bir değeri yoktur. Hepsi yok hükmündedir. Türkiye egemen bir devlet olarak kararı kendisi verir.