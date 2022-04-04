Omicron'un alt varyantı BA.2'nin 'ciddi risk' oluşturması beklenmiyor
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, dünya genelinde baskın hale gelen Omicron'un alt varyantına dair açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Omicron'un alt varyantı BA.2'nin aşılamanın etkisiyle ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediğini bildirdi.
"Mevcut aşıların etkinliği Omicron'la bir miktar azalmış olsa da BA.2 dahil tüm varyantlara karşı hala devam ediyor. Bizim de bu varyanttan endişe duymamamız için hatırlatma dozlarını yaptırmaya ve bireysel tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekli. Bunlar uygulandığında BA.2 ülkemizde görülse dahi bizim için ciddi bir risk oluşturmayacaktır." diye konuştu.
Oğuztürk, “önümüzdeki yaz virüsün bize sıkıntı oluşturma ihtimali çok düşük." görüşünü aktardı.
"Virüsün ne kadar süre aramızda kalacağını net bir şekilde ifade etmek gerçekçi olmaz. Fakat şunu net olarak söyleyebiliriz; önümüzdeki yaz virüsün bize sıkıntı oluşturma ihtimali çok düşük.
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