Önce taksi ardından midibüs çarptı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa önce taksi, ardından yolcu midibüsü çarptı. Çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde önce taksi ardından midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Uzun Caddesi'nde meydana geldi.
Arkadaşıyla marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan’a önce taksi, ardından ise midibüs çarptı.
Kazayı görenler olay yerine koştu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza yerine gelen küçük Berat’ın yakınları fenalık geçirdi. Öldüğüne inanmayan bazı yakınları ise Berat'ın cansız bedenine bakmak istedi. Küçük çocuğun yakınlarını polis sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yeri incelemesinin ardından Berat Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis, kazaya karışan sürücüleri, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31