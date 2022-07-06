OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mele Kyari, petrol krizinin yaşandığı günlerde şüpheli ölüm haberini duyurdu.

Genel sekreter öldü

Kyari, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanesi Barkindo’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölümünün nedeni araştırılıyor.

Petrol fiyatlarının düşmesi için ciddi çaba harcadığı bilinen 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

1 Ağustos'ta görevini devredecekti.

Şüpheli ölümü ile gündeme gelen Barkindo’nun 2016 tarihinden beri yürüttüğü genel sekreterliğini, 1 Ağustos’ta Heysem el-Gais’e devredecekti.

Bir gün önce daralan petrol üretimini konuştu

Ölümünden bir gün önce Nijerya'nın başkentindeki enerji konferansında konuşan Barkindo Rusya'ya karşı gerçekleştirilen yaptırımlar nedeniyle daralan petrol üretimine değindi.

Barkindo konuşmasında, "Ancak, İran İslam Cumhuriyeti ve Venezüela tarafından üretilen petrolün piyasaya sürülmesine tekrar izin verilirse kapasiteyi artırabilirz." ifadelerini aktarmıştı.

Barkindo'nun seçkin üye olacağı bildirilmişti.

Birkaç gün önce Barkindo'nun OPEC'teki görevi sonrası Atlantik Konseyi'nin Küresel Enerji Merkezi'ne seçkin üye olarak katılacağı bildirilmişti.