Ordulu şehidin cenazesi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı
Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, Samsun'a getirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu, Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde defnedilecek olan şehidin cenazesi, saat 13.00 sıralarında Samsun Çarşamba Havaalanı'na getirildi.
Şehidin cenazesini almaya gelen ailesi ve yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
Emniyet mensupları ve askeri erkanın katıldığı törende, yürek burkan anlar yaşandı.
Ünye'de toprağa verilecek
Karşılama törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, askeri erkan, emniyet mensupları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehidin babası Yaşar Demir ve kardeşleri ile yakınları katıldı.
Şehidin ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Şehit asker için havalimanında dua yapıldı.
Duanın ardından şehit askerin naaşı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Ünye’nin İnkur Mahallesi’ne gönderildi.
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