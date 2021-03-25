Organik tuzağına düşmeyin!

Görmeden, tatmadan, ambalajsız ürünleri 'organik' diye satın alıyor pek çok kişi... "Trabzon tereyağ, ezine peyniri" yiyorum zannediyor ama kandırılıyor.

Uzmanlar uyarsa bile sosyal medya üzerinden bile ambalajsız tereyağ, peynir ve her türlü gıda ürünü organik diye pazarlanıyor.

Yani önüne gelen trabzon tereyağ etiketini basıyor ürününe. piyasa taklit ve tahşiş üründen geçilmiyor.

İnternetteki peynir ürünlerinde de sahtecilik hat safada, ezine peyniri, kars kaşarı görerek tadarak alma şansı olmadığı için tüketici kolaylıkla kanıyor.