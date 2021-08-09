Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluMuğla'da orman yangınlarındaki son durumu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

Muğla'da dünden daha iyi bir noktadayız. Milas yangını çok enteresan bir yangın. Yeşil bir bitki örtüsü ve çok sık olduğu için içine girilemiyor. On binlerce ton su atmamıza rağmen henüz yangının odaklarını kurutabilmiş değiliz. Bugün itibarıyla yarım saat önce yangının odağına girdik. Yeni bir yerde daha parlama var ama herhalde Milas'taki yangını kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Ama altını çizerek söylüyorum, henüz kontrol altında değil. Termik santralle ilgili risk de saat saat azalarak devam etmekte. Kavaklıdere, Köyceğiz, Karaköy yangını devam ediyor. Bunların hepsiyle ilgili olumluya doğru bir gidişat var.

89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.



Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor



Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız.

Tüm dünyada çok ciddi yangınlar var. Son 2 yılda toplam 5 büyük yangın yaşayan Türkiye, son 12 günde 16 büyük yangınla karşı karşıya kaldı. Büyük yangınları kısa sürede kontrol altına almak zor bir iş. Dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsiniz, süper güç olabilirsiniz ancak 3 ya da 5 ülkeyle savaşabilirsiniz. 15 ülkeyle savaşmak mümkün değil. Buna ne uçak, ne tank, ne de personel yeter. Biz son günlerde bunu yaşadık. Hızlı şekilde belli bir noktaya geldik. İnşallah yangınların da sonuna doğru geliyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah başka büyük yangın çıkmaz.



Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.

10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı.

6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı.

Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.

Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı.

2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok.

TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

İl genelinde toplamda 2 bin 923 binada inceleme yaptık ve toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini, acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Diğer taraftan da yine tüm ekiplerimiz, gerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Defterdarlığımız sahada vatandaşlarımızın gerek hayvanlarına gerek araç gereçlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyorlar. Biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı dinleyerek, acil öncelikli ihtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz. Antalya'da ifade ettiğimiz gibi, burada yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. 2+1 evlerimizi 2+1, 3+1 olanları da 3+1 olacak şekliyle. AFAD'dan hak sahibi olabilenleri AFAD'dan, hak sahibi olamayanları da Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında yapacağız. En geç 1-2 ay içerisinde burada da inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve bir yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz.



Termik santralimizin bulunduğu bölgede hava kalitesini üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yaptığımız incelemelere göre yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir. Tüm riskler anlık takip edilmektedir. Yangın sonrasında yangından etkilenen bölgelerimizde oluşan malzemelerin, yangın küllerinin, ağaç parçalarının denize taşınması suretiyle meydana gelme ihtimali olan çalışmayı yürütüyoruz.



Şu an için denizimizde herhangi bir kirlilik tespit edilmemiştir, ne deniz yüzeyinde ne de kıyılarda. Ancak buna ilişkin aynı müsilajda olduğu gibi hem Antalya'mızda hem Muğla'mızda Valilikler koordinasyonunda deniz temizliği seferberliği için ekiplerimizi, çalışmalarımızı kuruyoruz. Bu çerçevede, belediyelerimizle birlikte tüm sahil kenarlarında hem deniz yüzeyinde hem de kıyıda olası kirliliği engelleyecek adımları da atacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Ülkemizin bütün kurumlarının el birliği ile büyük bir afetin üstesinden geldik. Bundan sonra bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık. İnşallah, burayı da kısa sürede bitirme çabası içerisindeyiz. Burada da cansiperane topyekun bir mücadele var.



Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Çok güçlü bir şekilde müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Dalaman'daki uçuşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Basına yansıyan bazı olumsuz haberler olmuştu. Trafik normal seyrinde devam etti. Dalaman'da ve bütün havalimanlarımızda olduğu gibi. Dalaman Havalimanı yangınla mücadelede en önemli üslerimizden biri. Koordinasyon ve lojistik destek verilmekte.



