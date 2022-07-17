Ormanda kaybolan genci 400 kişilik ekip arıyor

İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü 12 Temmuz'da, ailesi ile Tekirdağ'ın Saray ilçesine gitti.

Piknik sırasında ailesinin yanından ayrıldıktan sonra gençten bir daha haber alınamadı.

Aile, Ele’yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekibi arama çalışması başlattı.

Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan ekip destek veriyor.

CEP TELEFONU VE BIÇAK BULUNDU

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda gencin bıçağı ve cep telefonu kaybolduğu noktaya 1 kilometre mesafede bulundu.

ŞORT VE TERLİKLERİ DE BULUNDU

Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda Korsan Koyu yakınlarında dün akşam saatlerinde Ele’ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikleri bulundu, şort ve terlikler de incelemeye alındı.

Çalışmalar sürüyor.