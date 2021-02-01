Orta Doğu’da başlayan hareketlilik! Tarihçi –Yazar Şevki Karabekiroğlu Aksu Haber’e değerlendirdi

30 Amerika Birleşik Devletleri Helikopteri Dedeağaç’ta konuşlandırıldı. Fransa’dan yeni alınan 4 adet Rafale savaş uçağının ise Tanagra’da adasında konuşlanacağı ve eğitim uçuşlarına başlayacağı belirtildi. ABD’nin saldırı helikopterlerini dedeağaç’ta konumlandırması ne anlama geliyor? Tarihçi –Yazar Şevki Karabekiroğlu Aksu Haber’e orta doğudaki hareketliliği anlattı.



Tarihçi –Yazar Şevki Karabekiroğlu, “Türkiye ile Rusya’nın birlikte hareket etmesi diğer ülkelerin küresel planlarına karşı çomak sokmuş gibi görünüyor ve Rusya’yı frenlemeye çalışıyorlar. Şuan ABD Bidey’la beraber Rusya’nın bu genişlemesine karşı bir set oluşturma telaşına düşmüş gibi görünüyor. Yunanistan’ı da bu manada kullanmak istiyor. ABD’nin Yunanistan’a getirdiği 30 helikopter sadece olayın görünen kısmı diğer tarafta ise özellikle Roman ’ya üzerinden yaptığı balkanlara muazzam bir yığınak var ve bunlar Rusya’yı frenlemeye yönelik” dedi.