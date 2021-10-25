Osman Kavala çağrısı yapan büyükelçilerden ortak açıklama

Osman Kavala'nın tahliye edilmesi için 10 ülkenin büyükelçilerinin ortak bildiri yayınlaması dünyanın gündeminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç işlerine karışıldığını ifade ederek bu büyükelçileri istenmeyen kişi ilen edileceğini açıklamıştı.

Norveç Hollanda Fransa Yeni Zelenda ABD Kanada Fillandiya Danimarka İsveç Almanya olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisi Twitter'dan bir bildiri daha yayınladı.