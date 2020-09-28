Osmaniye'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı ve içerisinde el yapımı patlayıcı malzemeleri bulunan sığınak imha edildi, delil niteliği taşıyan malzemelere de el konuldu.
GÜNDEM 28.09.2020, 16:12
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Osmaniye kırsalında yürütülen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak bulundu.
Sığınakta, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İncelemenin ardından delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak patlatılarak imha edildi.
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