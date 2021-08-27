ÖSYM Başkanı Aygün: YKS sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aygün, YKS sonuçlarının haftaya açıklanacağını duyurdu.
Milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasını bekliyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarih de verdi:
"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021
biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.
Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021
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