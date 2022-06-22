Otel fiyatları tüm zamanların rekorunu kırınca kamp tatilinin yıldızı parladı...

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mağaza Sorumlusu Harun Kaya otel tatillerine göre kamp tatili yapmanın daha uygun olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Kaya, kamp tatiline giderken alınması gereken ürünleri sıraladı.