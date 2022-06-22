Otel fiyatları tüm zamanların rekorunu kırınca kamp tatilinin yıldızı parladı...
Bu anlamda havaların ısınmasıyla başlayan tatil sezonunda alternatiflerin en başında çadır kurup kamp yapmak geliyor.
GÜNDEM 22.06.2022, 16:13 22.06.2022, 18:07
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mağaza Sorumlusu Harun Kaya otel tatillerine göre kamp tatili yapmanın daha uygun olduğunu söyledi.
Konuşmasının devamında Kaya, kamp tatiline giderken alınması gereken ürünleri sıraladı.
Namaz Vakti 22 Haziran 2022
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