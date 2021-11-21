Oto tamir ustalarından araç sahiplerine uyarı!

Soğuk havaların etkisinin iyiden iyiye hissedildiği Kahramanmaraş’ta da özellikle araçlarına kışlık bakım için harekete geçen vatandaşlar, Araç bakım istasyonlarının yolunu tuttu.

Tıkanmış kalorifer peteklerinin araçlara açacağı sıkıntıları anlatan sektör temsilcilerinden Adem Demircan, “sürücülerin kalorifer bakımını ustalarından yapmasını önerdi.

Araç kışlık bakımına da değinen Demircan, normal lastik ile kış lastiğinin farkını da anlattı.