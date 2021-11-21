Oto tamir ustalarından araç sahiplerine uyarı!
Oto tamir ustaları yaklaşan kış mevsimi öncesi araç bakımlarının ve kalorifer temizliğinin yaptırılması konusunda sürücüleri uyardı.
GÜNDEM 21.11.2021, 12:18 21.11.2021, 13:03
Soğuk havaların etkisinin iyiden iyiye hissedildiği Kahramanmaraş’ta da özellikle araçlarına kışlık bakım için harekete geçen vatandaşlar, Araç bakım istasyonlarının yolunu tuttu.
Tıkanmış kalorifer peteklerinin araçlara açacağı sıkıntıları anlatan sektör temsilcilerinden Adem Demircan, “sürücülerin kalorifer bakımını ustalarından yapmasını önerdi.
Araç kışlık bakımına da değinen Demircan, normal lastik ile kış lastiğinin farkını da anlattı.
Namaz Vakti 21 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Alanyaspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|12
|23
|5. Başakşehir
|13
|21
|6. Galatasaray
|12
|21
|7. Beşiktaş
|13
|20
|8. Fenerbahçe
|12
|20
|9. Karagümrük
|12
|19
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Erzurumspor
|12
|25
|5. Bandırmaspor
|12
|22
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|11
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Man City
|11
|23
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. M. United
|12
|17
|8. Brighton
|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
|10. Tottenham
|11
|16
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6