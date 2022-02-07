Otobüs kazası: 8 ölü

Ülkenin turistik kenti Cancun'dan Yucatan'a giden ve turistleri taşıyan otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak devrildi.

Kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.